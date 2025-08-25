МВД задержало подозреваемых в хищениях при возведении оборонсооружений под Белгородом

В мае губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что проверка строительства оборонительных сооружений в Белгородской области выявила нарушения на сумму 109 миллионов рублей. Подрядчик заключил договор с должностными лицами ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» на строительство дополнительных взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. После завершения работ и подачи отчетных документов с заведомо ложными сведениями на расчетный счет юридического лица были перечислены бюджетные средства в размере более 11,5 миллиона рублей.