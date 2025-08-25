Фермеры продавали урожай, выращенный на опасных землях рядом с Чернобыльской АЭС

Фермеры решили взращивать на этих землях сельхозкультуры, которые потом шли на продажу, в том числе и хлебокомбинатам. Общий ущерб государству составил больше 4,9 миллионов гривен. Помимо этого, группа из экс-депутата и двух глав агрокомпаний вырастила на опасной земле больше 364 тысяч тонн подсолнечника, который также продавался на внутреннем рынке. Нарушителям также предъявили обвинения в нарушении радиационной безопасности, завладении имуществом и его легализации.