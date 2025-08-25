«Не узнаю человека на видео»: Маркарян не признал вину в реабилитации нацизма

Коуч и блогер Арсен Маркарян во время допроса отказался признавать вину в рамках расследования уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом в понедельник, 25 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Я не узнаю человека на данной видеозаписи. Данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи, — заявил Маркарян.
Таганский районный суд Москвы арестовал блогера на 17 суток. Маркарян в феврале этого года разместил в Сети видео, в котором оскорбил память защитников Отечества. О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. Коуч прятался в багажнике машины, когда дорожные инспекторы остановили автомобиль, в котором он находился.
Журналистка Ксения Собчак заявила о том, что Маркаряну многое сходило с рук, когда тот говорил о том, что «женщина — не человек». Пикап-коуч Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, в свою очередь заявил, что именно он предложил блогеру спрятаться в багажнике.