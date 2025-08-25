Блогера Арсена Маркаряна арестовали

Маркаряну инкриминируется публикация в феврале 2025 года на популярном видеохостинге материалов, порочащих память воинов-защитников. В ходе заседания обвиняемый выступал против избрания меры пресечения в виде ареста, полностью отрицая свою причастность к созданию и распространению спорного контента.
«Я не узнаю человека на данной видеозаписи, канал мне не знаком, я его не создавал и не администрировал, данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи», — заявил подсудимый, подчеркнув, что не признаёт себя виновным.
Напомним, в январе 2025 года столичная прокуратура приступила к доследственной проверке заявлений, сказанных Арсеном Маркаряном в интервью, где он призвал к террористическим действиям в отношении россиян с помощью украинских беспилотников. При этом на днях блогер приехал в Москву и анонсировал сходку фанатов в видео, снятом на Красной площади. В тот же день стало известно о его задержании, в МВД уточнили, что Маркарян прятался от силовиков в багажнике.