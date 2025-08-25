Блогера Арсена Маркаряна арестовали

Напомним, в январе 2025 года столичная прокуратура приступила к доследственной проверке заявлений, сказанных Арсеном Маркаряном в интервью, где он призвал к террористическим действиям в отношении россиян с помощью украинских беспилотников. При этом на днях блогер приехал в Москву и анонсировал сходку фанатов в видео, снятом на Красной площади. В тот же день стало известно о его задержании, в МВД уточнили, что Маркарян прятался от силовиков в багажнике.