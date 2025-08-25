Три человека погибли при крушении туристического вертолёта в Британии

Ранее сообщалось, что в июне Boeing 787−8 Air India разбился близ Ахмедабада, унеся сотни жизней. Адвокат Майк Эндрюс, представляющий семьи жертв, считает, что причиной могла быть неисправность системы подачи воды в туалетах, а не ошибка пилотов. За месяц до трагедии FAA предупреждало о проблемах с этой системой. Эндрюс предполагает, что утечка вызвала короткое замыкание, отключившее двигатели, что привело к катастрофе.