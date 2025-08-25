ВСУ попали в огневой мешок возле освобожденного Запорожского: главное об СВО на 25 августа

ВС РФ окружили украинские войска в селе Камышеваха.
Российские войска установили контроль над селом Запорожское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, это позволило лишить ВСУ важного опорного пункта обороны. В результате операции украинские подразделения в соседнем селе Камышеваха попали в огневой мешок. Главное о спецоперации к 25 августа — в материале URA.RU.
Российская армия лишила ВСУ опорного оборонного узла в Днепропетровской области.
Военнослужащие 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» освободили село Запорожское в Днепропетровской области, тем самым лишив ВСУ еще одного опорного пункта обороны. Как сообщили в Минобороны РФ, это способствовало улучшению тактической ситуации на данном участке фронта.
По данным ведомства, операция по освобождению села проводилась при поддержке артиллерии и беспилотников. В результате удалось уничтожить свыше десяти единиц техники противника и занять укрепленные позиции украинских националистов.
ВСУ попали в огневой мешок в селе Камышеваха.
После установления контроля над Запорожским подразделения ВСУ в селе Камышеваха Днепропетровской области оказались в огневом мешке, созданном силами группировки «Восток». Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Амбарного.
Бойцы подразделения «Канада» обнаружили и уничтожили два автомобиля и полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Амбарного (Харьковская область). Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Он отметил, что склад противника был плохо замаскирован, благодаря чему его удалось выявить при помощи дронов и уничтожить. По словам Кадырова, таким образом «его содержимое стало частью пейзажа».
Российский танкист рассказал, как выживал в «двух шагах» от позиции ВСУ.
Танкист российской армии с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады рассказал о том, как пребывал в «серой зоне» рядом с позициями ВСУ. По его словам, их укрытие было обнаружено украинскими военными, которые открыли по нему огонь из артиллерии и беспилотников. Они также пытались штурмовать их позиции и даже предлагали сдаться.
После сброса взрывчатки с дрона в блиндаже начался пожар, и российским бойцам пришлось сменить позицию. Оказавшись отрезанными от основных сил после подбития танка, военные ожидали эвакуации российскими штурмовыми группами, поскольку все пути отхода находились под контролем украинских позиций.
ВСУ ударили по населенному пункту в ЛНР, в результате погиб один человек.
В Рубежном (ЛНР) Вооруженные силы Украины нанесли удар квадрокоптером по стоянке строительной техники на улице Менделеева. По данным оперативных служб, в результате атаки погиб один человек, двое получили ранения, повреждены три машины. Обстоятельства происшествия уточняются.
Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Черным морем.
ВСУ попытались атаковать Курскую область беспилотникомФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Минобороны РФ сообщило, что 25 августа с 11:20 до 15:40 по мск дежурные системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа: по одному — над Белгородской, Курской, Орловской областями и над Черным морем. Информация опубликована в официальном telegram-канале ведомства.
Украине нужен миллиард долларов на закупку оружия у США.
Украине необходимо не менее одного миллиарда долларов в месяц для программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупке вооружения у США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Норвегия согласилась закупать оружие у США для УкраиныФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Он отметил, что Норвегия уже присоединилась к программе, позволяющей приобретать американское оружие. Зеленский также подчеркнул, что целевой объем финансирования составляет не менее миллиарда долларов ежемесячно.
Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. По ее условиям союзники по НАТО закупают для Украины вооружения из американских запасов.
Захарова назвала удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» бандитизмом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» как «откровенный бандитизм». По ее словам, действия украинской стороны имеют террористический характер и требуют однозначной реакции мирового сообщества. Захарова также выразила обеспокоенность отсутствием ответа со стороны западных стран, что, по ее мнению, может свидетельствовать о пренебрежении международным правом или поддержке подобных методов.