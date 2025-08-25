ВСУ попали в огневой мешок возле освобожденного Запорожского: главное об СВО на 25 августа

Танкист российской армии с позывным Док из 57-й гвардейской мотострелковой бригады рассказал о том, как пребывал в «серой зоне» рядом с позициями ВСУ. По его словам, их укрытие было обнаружено украинскими военными, которые открыли по нему огонь из артиллерии и беспилотников. Они также пытались штурмовать их позиции и даже предлагали сдаться.