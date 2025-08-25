Блогера Маркаряна, унижавшего женщин, заключили под стражу: что известно о его уголовном деле

Арсен Маркарян был задержан сотрудниками правоохранительных органов на трассе по пути к границе с Беларусью. Об этом сообщает Mash. По информации Mash, он передвигался на личном автомобиле. Его задержание произошло на одном из пограничных участков, где он планировал пересечь границу.