Блогера Маркаряна, унижавшего женщин, заключили под стражу: что известно о его уголовном деле

Блогера Арсена Маркаряна задержали на 17 суток.
Основатель мужского telegram-сообщества СНГ и блогер Арсен Маркарян арестован на 17 суток по решению Таганского районного суда Москвы. Об этом сообщила пресс-служба суда. Он обвиняется по двум статьям — о реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества с использованием СМИ и интернета.
Как уточнили в пресс-службе, уголовные дела были возбуждены после публикаций в социальных сетях. Следствие утверждает, что блогер неоднократно размещал материалы, содержащие призывы к террористической деятельности, а также «высказывания, порочащие память защитников Отечества». Более подробно о задержании и деле Маркаряна — в материале URA.RU.
Маркаряну выдвинули обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества.
Следственный комитет России по Москве предъявил Арсену Маркаряну обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ — оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. По информации следствия, после предъявления обвинения блогер был допрошен. Он отказался признавать вину и от комментариев воздержался.
При задержании Маркарян спрятался в багажнике.
Основатель популярного мужского telegram-сообщества СНГ был задержан сотрудниками полиции Москвы и Московской области после попытки скрыться при задержании. Об этом сообщила пресс-служба МВД. По информации ведомства, Маркарян попытался избежать задержания, спрятавшись в багажнике автомобиля.
«Инспекторы ДПС остановили автомобиль с подозреваемым, который спрятался в багажнике транспортного средства», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале МВД.
Поймали при попытке покинуть страну.
Арсен Маркарян был задержан сотрудниками правоохранительных органов на трассе по пути к границе с Беларусью. Об этом сообщает Mash. По информации Mash, он передвигался на личном автомобиле. Его задержание произошло на одном из пограничных участков, где он планировал пересечь границу.
Маркарян был в международном розыске.
Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества, был объявлен в международный розыск до ареста. Об этом сообщил telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Материалы суда свидетельствуют, что Арсен Маркарян пробыл под международным розыском до момента задержания на территории России. Также уточняется, что после задержания суд постановил заключить блогера под арест сроком на 17 суток.