Тело Наговицыной с пика Победы смогут достать лишь следующим летом

Эксперт пояснил, что причиной переноса стали экстремальные погодные условия в высокогорье, которые делают невозможным проведение работ вне короткого альпинистского сезона. Муратов подчеркнул, что никто не будет рисковать жизнями спасателей, отправляя их в столь опасный рейд.
«Новые попытки вытащить Ноговицыну спасатели смогут предпринять лишь не ранее июля следующего года, когда возможно будет осуществить восхождение на пик Победы. Сейчас в высокогорье очень сложные погодные условия и отправлять людей туда, чтобы рисковать их жизнями вне альпинистского сезона, никто не будет», — сказал эксперт.
При этом окно для возможных восхождений на пик Победы и Хан-Тенгри в среднем длится чуть более месяца — с середины июля по середину августа.
Напомним, все попытки спасти Наговицыну с пика Победы в Киргизии не увенчались успехом. Она сломала ногу, и лишилась возможности идти самой — это произошло на высоте порядка 7 200 метров. Несколькими сотнями метров ниже погиб итальянский скалолаз, который попытался вернуться за ней.