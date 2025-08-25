Россиянка обвинила возлюбленного в попытке сжечь ее живьем и поплатилась

Суд в Ишиме Тюменской области рассмотрел необычное уголовное дело о ложном доносе. Местная жительница придумала историю о том, что ее сожитель якобы пытался ее поджечь.
Россиянка пришла в полицию с заявлением в январе 2023 года. По ее словам, месяцем ранее пьяный сожитель облил ей ногу дезодорантом и поджег.
Мужчину задержали, но позже выяснилось, что никакого поджога не было. В суде женщина призналась, что обожглась в пекарне, где работает.
Подсудимая пояснила, что она «сильно обиделась» на сожителя, который оскорблял ее в ходе ссоры. Чтобы «проучить» его, тюменка и написала заявление о преступлении, которого не было.
Суд признал ишимку виновной по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Женщине назначили штраф семь тысяч рублей.
