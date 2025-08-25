Девочка отравилась алкоголем в детском лагере в Калининградской области

В ведомстве уточнили, что против законных представителей подростка возбудят административное дело по статье 20.22 КоАП РФ, поскольку сама пострадавшая не достигла возраста административной ответственности. Данная норма предусматривает наказание для родителей или опекунов за нахождение детей младше шестнадцати лет в состоянии опьянения.