Reuters: администрация Трампа готовит санкции против Евросоюза

Причиной новых санкций США против ЕС может стать закон о цифровых услугах.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении представителей Евросоюза и должностных лиц стран-членов блока. Меры могут быть приняты в ответ на принятие ЕС закона о цифровых услугах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
«Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников ЕС или стран-членов, ответственных за введение… закона о цифровых услугах», — сообщило Reuters. В случае реализации данная мера станет первой подобного рода.
По сведениям источников агентства, данные санкции, вероятнее всего, будут реализованы в виде визовых ограничений. Пока окончательное решение об их применении не принято и остается на рассмотрении государственного департамента США.
В июле Государственный департамент США обвинил страны Европы в нарушении принципов свободы слова, а также в избыточном применении цензуры. В начале августа стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа дала указание американским дипломатическим представителям в европейских странах инициировать кампанию по лоббированию против закона Европейского союза о цифровых услугах, пишет RT.