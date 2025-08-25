Reuters: администрация Трампа готовит санкции против Евросоюза

В июле Государственный департамент США обвинил страны Европы в нарушении принципов свободы слова, а также в избыточном применении цензуры. В начале августа стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа дала указание американским дипломатическим представителям в европейских странах инициировать кампанию по лоббированию против закона Европейского союза о цифровых услугах, пишет RT.