В Тольятти пять человек пострадали из-за упавших деревьев

Пять человек получили травмы из-за падения деревьев в Тольятти вечером 25 августа. Об этом сообщает прокуратура Самарской области через свой telegram-канал. Инцидент произошел из-за сильного ветра: в разных районах города упали 17 деревьев.

Пять человек пострадали при падении деревьев.

По данным ведомства, причиной происшествия стали внезапные порывы ветра. «Сегодня в вечернее время в результате порывов ветра произошло падение 17 деревьев в городском округе Тольятти. Предварительно, пострадало пять человек. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время районные прокуратуры проверяют компании, ответственные за содержание и благоустройство городских улиц. По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования.