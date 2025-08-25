В Тольятти пять человек пострадали из-за упавших деревьев

По данным ведомства, причиной происшествия стали внезапные порывы ветра. «Сегодня в вечернее время в результате порывов ветра произошло падение 17 деревьев в городском округе Тольятти. Предварительно, пострадало пять человек. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры.