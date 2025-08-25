Украинец умер спустя три дня после силовой мобилизации в Ровненской области

Виталия Сахарука забрали 21 августа. Он провёл три дня в ТЦК, а 23 августа умер.
«Двадцать третьего августа мать Виталия узнала, что её сын скончался от сердечного приступа и находится в морге», — сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.
В военкомате заявили, что смерть наступила от сердечной недостаточности. Однако ранее Виталий прошёл все медицинские проверки и получил заключение о пригодности к службе.
