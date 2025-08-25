Илон Маск поссорился с Apple и подал на нее в суд

Маск обратился в суд из-за конфликта с Apple.
Предприниматель Илон Маск подал иск против Apple, обвинив компанию в монополии. Он утверждает, что корпорация блокирует рынки, чтобы удерживать свое доминирование и бороться с конкурентами в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщают СМИ.
Ранее телеканал RT сообщил, что отец Илона Маска, Эррол, высоко оценил качество российских космических ракет. По его словам, они были спроектированы и построены еще много лет назад, тогда как компания его сына SpaceX представляет более современный уровень технологий.