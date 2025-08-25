Ричмонд
Илон Маск поссорился с Apple и подал на нее в суд

Предприниматель Илон Маск подал иск против Apple, обвинив компанию в монополии. Он утверждает, что корпорация блокирует рынки, чтобы удерживать свое доминирование и бороться с конкурентами в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщают СМИ.

Маск обратился в суд из-за конфликта с Apple.

«Маск подал иск против Apple и OpenAI, обвинив их в монополии. Он заявил, что компании блокируют рынки с целью удержания монополии и борьбы с конкурентами в сфере ИИ», — сообщает РИА Новости.

Ранее телеканал RT сообщил, что отец Илона Маска, Эррол, высоко оценил качество российских космических ракет. По его словам, они были спроектированы и построены еще много лет назад, тогда как компания его сына SpaceX представляет более современный уровень технологий.

