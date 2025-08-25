Сбивший мужа писательницы Арбатовой бизнесмен Белюскин погиб в ДТП

По его данным, некоторое время машина бизнесмена петляла по дороге и в один момент влетела в ограждение. Очевидцы ДТП до приезда скорой попытались оказать пострадавшему первую помощь. Однако даже прибывшие медики не смогли привести его в чувство — Белюскин скончался на месте от полученных травм. Предварительно, ему стало плохо из-за проблем с сердцем, следует из публикации.