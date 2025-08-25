Сбивший мужа писательницы Арбатовой бизнесмен Белюскин погиб в ДТП

Предприниматель Сергей Белюскин погиб за рулем спортивного автомобиля Aston Martin при столкновении с отбойником под Живописным мостом в Москве. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, некоторое время машина бизнесмена петляла по дороге и в один момент влетела в ограждение. Очевидцы ДТП до приезда скорой попытались оказать пострадавшему первую помощь. Однако даже прибывшие медики не смогли привести его в чувство — Белюскин скончался на месте от полученных травм. Предварительно, ему стало плохо из-за проблем с сердцем, следует из публикации.
Белюскин в 2011 году сбил мужа писательницы Марии Арбатовой, когда ехал за рулем Range Rover. Пострадавший выжил, но перенес три сложнейшие операции.
О другом случае стало известно в конце июля, когда тренера по карате задержали по подозрению в убийстве жены в Свердловской области. Предварительно, он задушил супругу, усадил ее тело в автомобиль и устроил ДТП, чтобы выдать ее смерть за несчастный случай. У пары остались двое сыновей. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого запутанного дела.