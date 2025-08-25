Ричмонд
Сотрудник российской колонии подделал больничный и ушел в запой

Сотрудник колонии в Свердловской области ушел в запой и подделал больничный, чтобы избежать ответственности за прогулы на работе.

Сотрудник колонии в Свердловской области ушел в запой и подделал больничный, чтобы избежать ответственности за прогулы на работе. Афера вскрылась и закончилась приговором. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Сообщается, что мужчина вынашивал планы об увольнении и перед этим ушел на несколько дней в загул. Дома он распечатал больничный лист и попросил его заполнить жену.

Положенные россиянину выплаты были перечислены, однако документ вызвал подозрение у дотошного кадровика. На сделанный ею запрос в поликлинике ответили, что не выдавали мужчине больничный мужчине. Выяснилось, что врач им просто был выдуман.

На уральца завели уголовное дело о подделке документов. Незаконно полученные деньги он вернул и раскаялся в содеянном. Суд приговорил мужчину к 10 месяцам ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что суд в Ишиме Тюменской области рассмотрел необычное уголовное дело о ложном доносе. Местная жительница придумала историю о том, что ее сожитель якобы пытался ее поджечь.

