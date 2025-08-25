На Украине выявили схемы продажи сельхозпродукции из зоны Чернобыля

Кроме того, бывший депутат совместно с двумя главам агрокомпаний на самовольно занятых участках вырастили 364,77 тонны подсолнечника, стоимость которого составляет более 6,6 млн гривен (около 160 тыс. долларов), и продали его. Им предъявили обвинения в нарушении радиационной безопасности, завладении имуществом и его легализации.