На Украине выявили схемы продажи сельхозпродукции из зоны Чернобыля

Сотрудники правоохранительных органов выявили ряд схем по незаконному выращиванию сельхозкультур на радиоактивно загрязненных землях в зоне Чернобыльской АЭС с последующей их продажей, информирует в своем Telegram-канале офис генпрокурора Украины.
По версии следствия, в 2021 году сельский глава и землеустроитель сельсовета вместе с руководителями четырех предприятий предоставили фермерам 1790 гектаров земель, расположенных в зоне безусловного отселения, распоряжаться которыми может только правительство. По данным правоохранителей, на этих полях фермеры выращивали сельхозкультуры и продавали урожай.
«Поселковому председателю Житомирской области, землеустроителю и трем директорам частных предприятий предъявлены обвинения в самовольном занятии земельных участков и злоупотреблении служебным положением», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Их действия, по данным следователей, нанесли ущерб бюджету в размере более 4,9 млн гривен (около 118 тыс. долларов).
Кроме того, бывший депутат совместно с двумя главам агрокомпаний на самовольно занятых участках вырастили 364,77 тонны подсолнечника, стоимость которого составляет более 6,6 млн гривен (около 160 тыс. долларов), и продали его. Им предъявили обвинения в нарушении радиационной безопасности, завладении имуществом и его легализации.
Ранее сообщалось, что часть земель Чернобыльского заповедника передали в ведение украинской Госпогранслужбе, на этой территории решено установить фортификационные сооружения. Речь идет о земельном участке шириной 45 метров, который расположен вдоль украино-белорусской границы. Его площадь составляет 695,2 гектара.