Подозреваемые в хищении на фортификациях в Белгородской области задержаны

Как отмечается в публикации, под прицел правоохранительных органов попали бывший начальник Управление капстроительства региона Алексей Сошников, а также его заместитель Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая. Кроме того, был задержан замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Именно они, по версии следствия, совершили растрату средств.