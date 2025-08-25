Подозреваемые в хищении на фортификациях в Белгородской области задержаны

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в хищении средств при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщает МВД России в официальном Telegram-канале.
Как отмечается в публикации, под прицел правоохранительных органов попали бывший начальник Управление капстроительства региона Алексей Сошников, а также его заместитель Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая. Кроме того, был задержан замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев. Именно они, по версии следствия, совершили растрату средств.
«Они похитили более 251 млн рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений — тетраэдров, установленных на границе с Украиной», — подчеркивает МВД.
Также подчеркивается, что все подозреваемые уже заключены под стражу. Им были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ. То есть, в растрате.
Немногим ранее был задержан нынешний врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров. Он подозревается в причастности к данному делу. Поскольку раньше занимал пост замгубернатора Белгородской области.