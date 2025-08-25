Сын альпинистки Наговициной призвал Лаврова и Краснова помочь спасти его мать

Сын застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной в понедельник, 25 августа, обратился к Генеральному прокурору Игорю Краснову, главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову и послу России в Кыргызстане Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать.
По словам молодого человека, женщина имеет второй спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. Он обратил внимание на то, что спустя неделю на пике она все еще была в сознании, что видно по записи с дрона. Сын Наговициной подчеркнул, что благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток, поэтому нельзя терять время.
— По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным. Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта организовать спасательную операцию, — передает слова молодого человека Telegram-канал Baza.
Руководитель базового лагеря Дмитрий Греков в тот же день заявил, что кампания по спасению Наговициной официально прекратилась. Он добавил, что спустить альпинистку с высоты 7,2 километра не представляется возможным. Женщине приходилось в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается сохранить жизнь в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».