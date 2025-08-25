Сын альпинистки Наговициной призвал Лаврова и Краснова помочь спасти его мать

По словам молодого человека, женщина имеет второй спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. Он обратил внимание на то, что спустя неделю на пике она все еще была в сознании, что видно по записи с дрона. Сын Наговициной подчеркнул, что благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток, поэтому нельзя терять время.