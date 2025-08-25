Скандально известный бизнесмен умер за рулем роскошной «Астон Мартин» в Москве

Скандально известный предприниматель Сергей Белюскин внезапно скончался в понедельник вечером за рулем своего автомобиля. Инцидент произошел на северо-западе Москвы в 20.30.
Как стало известно «МК», 58-летний Белюскин ехал на своем элитном спортивном автомобиле «Астон Мартин» по Живописному мосту, когда ему внезапно стало плохо. Машина врезалась в отбойник. Спасти водителя не удалось — по предварительным данным он скончался от сердечного приступа.
Сергей Белюскин — предприниматель, переехавший в Москву из Иркутской области, занимался нефтяным бизнесом. Его имя упоминалось в связи с двумя скандалами. В июле 2020 года в отеле «Петр Первый» была найдена мертвой известная блогерша, сексолог и психотерапевт Анна Амбарцумян. Экспертиза показала, что смерть наступила от передозировки наркотиками, однако друзья Анны не исключали криминальную версию. Незадолго до смерти Амбарцумян рассказала, что вышла замуж за коммерсанта Сергея Белюскина. На самом деле он был женат, но отношения блогерши с коммерсантом явно выходили за рамки дружеских. Белюскина видели возле отеля незадолго до обнаружения тела Амбарцумян.
Тогда же выяснилось, что Сергея Белюскина обвиняли в ДТП, в котором серьезно пострадал бывший муж писательницы Марии Арбатовой Александр Мирошник. Предприниматель сбил его на 5-й Магистральной улице. Этот эпизод произошел еще в 2011 году, Арбатова пыталась доказать вину Белюскина, но дело в итоге кончилось ничем.