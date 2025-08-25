Скандально известный бизнесмен умер за рулем роскошной «Астон Мартин» в Москве

Сергей Белюскин — предприниматель, переехавший в Москву из Иркутской области, занимался нефтяным бизнесом. Его имя упоминалось в связи с двумя скандалами. В июле 2020 года в отеле «Петр Первый» была найдена мертвой известная блогерша, сексолог и психотерапевт Анна Амбарцумян. Экспертиза показала, что смерть наступила от передозировки наркотиками, однако друзья Анны не исключали криминальную версию. Незадолго до смерти Амбарцумян рассказала, что вышла замуж за коммерсанта Сергея Белюскина. На самом деле он был женат, но отношения блогерши с коммерсантом явно выходили за рамки дружеских. Белюскина видели возле отеля незадолго до обнаружения тела Амбарцумян.