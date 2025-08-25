Ричмонд
ФАС проведет расследование из-за завышенных цен на топливо на российских АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начнет расследование в отношении автозаправочных станций (АЗС) из-за подозрения в завышении розничных цен на топливо в ряде регионов. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщило правительство.

ФАС уже возбудила несколько дел по фактам нарушения антимонопольного законодательства. Вице-премьер Александр Новак на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго отслеживать рыночную ситуацию для обеспечения потребителей топливом и поддержания баланса цен.

Минэкономразвития, в свою очередь, поручено проанализировать факторы, влияющие на формирование цен. Ранее ФАС сообщала об анализе цен на бензин на примерно 12 тысячах АЗС по всей стране, уделяя особое внимание заправкам в Приморье и новых регионах, передает РИА Новости.

Ранее ФАС получила поддержку от столичного суда в признании издательства «Просвещение» виновным в нарушении антимонопольного законодательства. В компании завышали цены на школьные учебники.

