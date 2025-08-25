ФАС проведет расследование из-за завышенных цен на топливо на российских АЗС

ФАС уже возбудила несколько дел по фактам нарушения антимонопольного законодательства. Вице-премьер Александр Новак на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго отслеживать рыночную ситуацию для обеспечения потребителей топливом и поддержания баланса цен.