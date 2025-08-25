Оставшаяся на горе альпинистка Наговицина может получить статус пропавшей без вести

Александр Пятницин, вице-президент отечественной Федерации альпинизма, заявил, что власти Кыргызской Республики признают россиянку Наталью Наговицину пропавшей без вести на пике Победы. Подробностями он поделился с ТАСС.
«…Это не совсем по правилам, но поскольку понятно, где она лежит и что с ней, то по практике поступают именно так. Бывают случаи, что подобные документы оформляются в течение недели», — отметил Александр Пятницин в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.
Он пояснил, что родные Натальи Наговициной смогут получить свидетельство о ее смерти через Посольство РФ в Киргизии, как только она получит статус пропавшей без вести.
Российская альпинистка осталась на пике Победы после получения травмы во время спуска еще 12 августа. Все планировавшиеся в течение этих 2 недель спасательные операции были в итоге отменены по тем или иным причинам.
В свою очередь, сын Натальи Наговициной обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой оказать содействие в поиске пропавшей альпинистки.
