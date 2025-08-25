На Украине выявили незаконный агробизнес в Чернобыльской зоне

Чиновникам и фермерам предъявлены обвинения в нарушении радиационной безопасности.
Украинские правоохранители раскрыли несколько схем незаконного выращивания и продажи сельскохозяйственных культур на радиоактивно загрязненных землях в зоне Чернобыльской АЭС. Обвинения предъявлены чиновникам и фермерам, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.
«Нанесенный ущерб государству составляет свыше 4,9 миллиона гривен (около 118 тысяч долларов прим. ред.). Поселковому председателю Житомирской области, землеустроителю и трем директорам частных предприятий предъявлены обвинения в самовольном занятии земельных участков и злоупотреблении служебным положением», — говорится в сообщении в telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным прокуратуры, в 2021 году сельский голова, землеустроитель сельсовета и руководители четырех частных предприятий предоставили в пользование 1790 гектаров земель, находящихся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Эти участки могли выделяться только по решению правительства, однако чиновники нарушили установленный порядок.
На этих территориях фермеры выращивали сельхозкультуры и реализовывали урожай, в том числе поставляя его хлебокомбинатам. Кроме этого, отдельная организованная группа, в которую входили бывший депутат и два руководителя агропредприятий, незаконно использовала еще несколько участков для выращивания подсолнечника. Общий объем собранной продукции составил 364,77 тонны стоимостью более 6,6 миллиона гривен (примерно 160 тысяч долларов), которые были реализованы на внутреннем рынке.
Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям о нарушении радиационной безопасности, самовольном занятии земельных участков, завладении имуществом и его легализации. В прокуратуре подчеркнули, что расследование продолжается.