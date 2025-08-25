На Украине выявили незаконный агробизнес в Чернобыльской зоне

На этих территориях фермеры выращивали сельхозкультуры и реализовывали урожай, в том числе поставляя его хлебокомбинатам. Кроме этого, отдельная организованная группа, в которую входили бывший депутат и два руководителя агропредприятий, незаконно использовала еще несколько участков для выращивания подсолнечника. Общий объем собранной продукции составил 364,77 тонны стоимостью более 6,6 миллиона гривен (примерно 160 тысяч долларов), которые были реализованы на внутреннем рынке.