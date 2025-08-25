Туристку с грудным ребенком и ее мать избили из-за внешнего вида в Дагестане

В Дагестане возбудили уголовное дело после нападения на туристов. Местный житель избил россиянку с грудным ребенком и ее пожилую мать из-за внешнего вида женщины.
Конфликт начался с замечания мужчины об одежде туристки, после чего он перешел к физическому насилию.
По информации издания TourDom, нападавший нанес множественные удары женщине с младенцем на руках, в результате чего она получила сотрясение мозга. Затем он ударил кулаком в лицо ее матери, которая от удара упала и ударилась головой.
Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
22 августа на одной из станций московского метро произошла конфликтная ситуация с участием пассажира и женщин в никабе. Мужчина оскорбил приезжих, после чего они набросились на него с кулаками.