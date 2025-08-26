Ричмонд
В Дагестане мужчина избил туристку с грудным ребёнком из-за внешнего вида

В Каспийске местный житель напал на туристок с грудным ребёнком после конфликта из-за внешнего вида одной из женщин. Как сообщает Следственный комитет России, мужчина сделал замечание компании отдыхающих об откровенной одежде россиянки, что привело к словесной перепалке. В ходе ссоры нападавший избил женщину, а также ударил её мать, которая упала и получила травму головы.

Источник: Life.ru

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее в Екатеринбурге на автозаправочной станции неизвестный напал на девушку после того, как она отказалась знакомиться. По словам пострадавшей, двое мужчин сначала спросили её и её подруг о цели их визита в город. Узнав, что девушки прибыли на боксёрский турнир, они сделали замечание о том, что «возможно, они ищут не там достойных спутников». Один из мужчин начал приставать к девушкам, а затем ударил одну из них в челюсть.