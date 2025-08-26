В Дагестане мужчина избил туристку с грудным ребёнком из-за внешнего вида

Ранее в Екатеринбурге на автозаправочной станции неизвестный напал на девушку после того, как она отказалась знакомиться. По словам пострадавшей, двое мужчин сначала спросили её и её подруг о цели их визита в город. Узнав, что девушки прибыли на боксёрский турнир, они сделали замечание о том, что «возможно, они ищут не там достойных спутников». Один из мужчин начал приставать к девушкам, а затем ударил одну из них в челюсть.