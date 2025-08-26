В Москве погиб бизнесмен Сергей Белюскин

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Сергей Белюскин врезался в отбойник на спорткаре Aston Martin на Живописном мосту на западе Москвы, когда ему стало плохо за рулем. Он умер, сообщили ТАСС в оперативных службах.