Минобороны: 37 БПЛА ВСУ уничтожены за 4 часа над регионами РФ и Черным морем

Минобороны проинформировало о 37 сбитых дронах ВСУ в небе над регионами и Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

По данным Министерства обороны России, в течение четырех часов силами ПВО было уничтожено 37 украинских беспилотников над территориями российских регионов и акваторией Черного моря.

«25 августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что среди регионов оказались Брянская, Ростовская Белгородская, Курская, Орловская, Калужская и Тульская области. Над самой акваторией Черного моря было сбито 4 БПЛА. Ранее сообщалось, что 25 августа в промежутке между 7:00 и 8:00 утра по московскому времени над территорией Курской области расчеты ПВО нейтрализовали два украинских беспилотника самолетного типа. Кроме этого, накануне два человека стали жертвами аварии, произошедшей в Миллеровском районе Ростовской области.

