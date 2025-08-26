Ричмонд
Российские силы сбили 37 украинских БПЛА над регионами и Черным морем

Российские средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России и акваторией Черного моря. Наибольшее количество аппаратов — девять — было сбито в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российская ПВО сбила 37 украинских дронов.

Российские средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России и акваторией Черного моря. Наибольшее количество аппаратов — девять — было сбито в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«26 августа с 20:00 мск до полуночи средствами ПВО были уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 — в Брянской области, 8 — в Ростовской, 6 — в Белгородской, по 4 — в Курской области и над акваторией Черного моря, 3 — в Орловской, 2 — в Тульской и 1 — в Калужской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Атаки с применением беспилотников на российские регионы фиксируются регулярно: так, 9 августа российские ПВО уничтожили 26 украинских дронов, а 21 июля было сбито 25 аппаратов. Самым массовым за последнее время стал налет ночью 20 июля, когда были уничтожены 93 беспилотника, из них 38 — над Брянской областью.

