За четыре часа над регионами РФ и Черным морем уничтожены 37 украинских БПЛА

Российские системы ПВО в понедельник вечером сбили 37 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
«26 августа с 20:00 до полуночи по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 — над Брянской областью, 8 — над Ростовской областью, 6 — над Белгородской областью, по 4 — над Курской областью и акваторией Чёрного моря, 3 — над Орловской областью, 2 — над Тульской областью и 1 — над Калужской областью», — говорится в официальном сообщении.
