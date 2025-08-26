Ричмонд
ПВО России отразила вечернюю атаку 37 украинских БПЛА

25 августа с 20:00 до полуночи по московскому времени силы противовоздушной обороны России уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Источник: Life.ru

Согласно предоставленным данным военного ведомства, наибольшее количество дронов — девять — было уничтожено над территорией Брянской области. В Ростовской области расчёты ПВО сбили восемь БПЛА, а над Белгородской областью — шесть. Кроме того, по четыре дрона были уничтожены над Курской областью и в акваторией Чёрного моря, три — над Орловской областью, два — над Тульской областью и один — над Калужской областью.

Ранее Life.ru писал, что трое строителей из Китая пострадали при падении обломков БПЛА в Ленобласти. Всего в воздушном пространстве Усть-Луги расчёты противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников Вооружённых сил Украины.

