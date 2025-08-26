ПВО России отразила вечернюю атаку 37 украинских БПЛА

Согласно предоставленным данным военного ведомства, наибольшее количество дронов — девять — было уничтожено над территорией Брянской области. В Ростовской области расчёты ПВО сбили восемь БПЛА, а над Белгородской областью — шесть. Кроме того, по четыре дрона были уничтожены над Курской областью и в акваторией Чёрного моря, три — над Орловской областью, два — над Тульской областью и один — над Калужской областью.