Силы ПВО за четыре часа сбили 37 украинских дронов над восемью регионами

Большая часть дронов, а именно девять, была ликвидирована над территорией Брянской области, восемь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью. Кроме того, по четыре беспилотника сбито над Курской областью и над акваторией Черного моря. Три дрона уничтожены над Орловской областью, два — над Тульской, и один — над Калужской областью.