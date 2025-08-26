Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России 25 августа с 20:00 по полуночь были уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
— 5 августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Большая часть дронов, а именно девять, была ликвидирована над территорией Брянской области, восемь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью. Кроме того, по четыре беспилотника сбито над Курской областью и над акваторией Черного моря. Три дрона уничтожены над Орловской областью, два — над Тульской, и один — над Калужской областью.
Накануне в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что войска ВС РФ освободили Запорожское в Днепропетровской области. Населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток».