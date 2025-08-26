Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за четыре часа сбили 37 украинских дронов над восемью регионами

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России 25 августа с 20:00 по полуночь были уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России 25 августа с 20:00 по полуночь были уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

— 5 августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Большая часть дронов, а именно девять, была ликвидирована над территорией Брянской области, восемь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью. Кроме того, по четыре беспилотника сбито над Курской областью и над акваторией Черного моря. Три дрона уничтожены над Орловской областью, два — над Тульской, и один — над Калужской областью.

Накануне в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что войска ВС РФ освободили Запорожское в Днепропетровской области. Населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше