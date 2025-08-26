ТАСС: В аварии в Москве погиб бизнесмен Сергей Белюскин

Подробности инцидента и данные о возможных пострадавших в настоящее время выясняются. На месте аварии образовалась пробка, водителям рекомендуется проложить альтернативный маршрут. «Предварительно, 57-летнему Белюскину стало плохо с сердцем, когда он ехал за рулем Aston Martin, в результате мужчина потерял управление и врезался в отбойник. Прибывшие на место медики констатировали смерть бизнесмена», — передает собеседник агентства.