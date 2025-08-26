ТАСС: В аварии в Москве погиб бизнесмен Сергей Белюскин

По информации оперативных служб, переданной агентству ТАСС, в Москве в результате ДТП на Живописном мосту на западе Москвы погиб бизнесмен Сергей Белюскин. Автомобиль, которым он управлял, совершил столкновение с отбойником.
Подробности инцидента и данные о возможных пострадавших в настоящее время выясняются. На месте аварии образовалась пробка, водителям рекомендуется проложить альтернативный маршрут. «Предварительно, 57-летнему Белюскину стало плохо с сердцем, когда он ехал за рулем Aston Martin, в результате мужчина потерял управление и врезался в отбойник. Прибывшие на место медики констатировали смерть бизнесмена», — передает собеседник агентства.
Сейчас движение на проспекте восстановлено. Ранее KP.RU писал, что в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и машины скорой помощи, в результате которого два человека получили травмы.