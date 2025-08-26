Желавшая подорвать силовиков женщина не сумела сразу отправить код для бомбы в иконе

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России поделились подробностями предотвращенной на Крымском полуострове попытки теракта со спрятанным в иконе самодельным взрывным устройством. Об этом сообщают РИА Новости.
«…По замыслу СБУ, подрыв привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код», — отметили в информагентстве.
Как указали на РИА Новости, пытавшаяся совершить теракт женщина смогла отослать комбинацию активации СВУ лишь со второй попытки, однако детонация все равно не произошла.
На данный момент известно, что арестованная на полуострове уроженка Волгоградской области следовала указаниям киевских кураторов из-за мошеннической схемы, в результате которой она лишилась 3 миллионов рублей.
Неделей ранее отечественные силовики также предотвратили теракт на Крымском мосту.
