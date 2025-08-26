Транспортная полиция сняла дебошира с рейса Актобе — Шымкент

По акту командира воздушного судна деструктивного пассажира передали сотрудникам линейного отдела полиции на станции Актобе. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа, оскорблял работников авиакомпании и вел себя неадекватно. Кроме того, при доставлении в комнату полиции нарушитель оказал злостное неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.