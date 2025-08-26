Life.ru показывает видео с Живописного моста в Москве, где погиб бизнесмен Белюскин

В трагической аварии на Живописном мосту погиб бизнесмен Сергей Белюскин. Видео © Telegram / SHOT.
По словам очевидцев, спорткар бизнесмена Aston Martin двигался в сторону центра города, когда внезапно врезался в отбойник почти под стеклянной капсулой моста. Предварительно установлено, что у Белюскина возникли проблемы со здоровьем — ему стало плохо с сердцем во время управления автомобилем. Перед столкновением водитель некоторое время двигался по дороге, теряя контроль над машиной.
После удара очевидцы смогли разблокировать дверь автомобиля и вызвать скорую помощь. До прибытия медиков они пытались оказать помощь пострадавшему, делая ему искусственное дыхание. Однако, несмотря на усилия врачей, Сергей Белюскин скончался на месте происшествия.
