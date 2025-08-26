Над регионами России и Черным морем уничтожили 37 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за период с 20:00 до полуночи 26 августа перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно официальным данным, атаки осуществлялись сразу по нескольким направлениям. В частности, девять дронов были сбиты над Брянской областью, восемь — над Ростовской, шесть — над Белгородской. Ещё по четыре беспилотника уничтожены в Курской области и над акваторией Чёрного моря.
Кроме того, три БПЛА ликвидированы над территорией Орловской области, два — в Тульской, и один — в Калужской области. Ведомство подчеркнуло, что все цели были вовремя обнаружены и нейтрализованы дежурными расчётами ПВО.
Ранее российские военные обезвредили семь беспилотных летательных беспилотников в небе над Смоленской областью.