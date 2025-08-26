ЧП на заводе в Рязанской области 15 августа: новые подробности о числе погибших

По данным губернатора Рязанской области Павла Малкова, количество жертв пожара на предприятии в регионе достигло 28 человек.
«На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. Семьи погибших получат более 5 млн рублей, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России», — написал глава региона в Telegram-канале.
По его словам, основные поисково-спасательные мероприятия завершены, в связи с чем региональный режим ЧС отменен. При этом муниципальный режим чрезвычайной ситуации сохраняется. В настоящее время на территории предприятия ведутся работы по устранению последствий происшествия.
По данным на текущий момент, в медицинских учреждениях Рязани и Москвы госпитализированы 37 пострадавших при пожаре, ещё 120 человек проходят амбулаторное лечение.
Губернатор Рязанской области заявил о назначении компенсационных выплат, размер которых составит от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей в зависимости от тяжести полученного ущерба. Выплаты семьям погибших и пострадавшим уже начали осуществляться из регионального бюджета.
Кроме этого, Малков заявил, что следственные органы в ближайшее время определят обстоятельства произошедшего.
Напомним, что 15 августа на территории завода «Эластик», расположенного в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области, в пороховом цехе произошли взрыв и последующее возгорание, приведшие к разрушению здания.
Предварительной причиной инцидента считается несоблюдение правил техники безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Кроме этого, накануне стало известно, что крупный пожар с взрывами на предприятии в Янино-1 распространился на 800 квадратных метров. Мощное задымление от горящих лакокрасочных материалов образовало дымовой шлейф, заметный из многих районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ранее на территории завода по производству масел и смазочных материалов Smitty’s Supply в городе Роузленд в штате Луизиана, США произошел взрыв.