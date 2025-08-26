Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП на заводе в Рязанской области 15 августа: новые подробности о числе погибших

Число погибших на заводе в Рязанской области увеличилось до 28 человек.

Источник: Комсомольская правда

По данным губернатора Рязанской области Павла Малкова, количество жертв пожара на предприятии в регионе достигло 28 человек.

«На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. Семьи погибших получат более 5 млн рублей, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России», — написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, основные поисково-спасательные мероприятия завершены, в связи с чем региональный режим ЧС отменен. При этом муниципальный режим чрезвычайной ситуации сохраняется. В настоящее время на территории предприятия ведутся работы по устранению последствий происшествия.

По данным на текущий момент, в медицинских учреждениях Рязани и Москвы госпитализированы 37 пострадавших при пожаре, ещё 120 человек проходят амбулаторное лечение.

Губернатор Рязанской области заявил о назначении компенсационных выплат, размер которых составит от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей в зависимости от тяжести полученного ущерба. Выплаты семьям погибших и пострадавшим уже начали осуществляться из регионального бюджета.

Кроме этого, Малков заявил, что следственные органы в ближайшее время определят обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 15 августа на территории завода «Эластик», расположенного в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области, в пороховом цехе произошли взрыв и последующее возгорание, приведшие к разрушению здания.

Предварительной причиной инцидента считается несоблюдение правил техники безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Кроме этого, накануне стало известно, что крупный пожар с взрывами на предприятии в Янино-1 распространился на 800 квадратных метров. Мощное задымление от горящих лакокрасочных материалов образовало дымовой шлейф, заметный из многих районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее на территории завода по производству масел и смазочных материалов Smitty’s Supply в городе Роузленд в штате Луизиана, США произошел взрыв.