Бизнесмен Белюскин погиб за рулем автомобиля в Москве

Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в результате ДТП на Живописном мосту в Москве 25 августа. Как сообщили в оперативных службах, мужчина врезался на своем спорткаре Aston Martin в дорожный отбойник. По предварительным данным, причиной аварии стало ухудшение состояния здоровья водителя.

Мужчина погиб в ДТП на Aston Martin.

По предварительным данным, причиной аварии стало ухудшение состояния здоровья водителя.

«Предварительно, 57-летнему Белюскину стало плохо с сердцем, когда он ехал за рулем Aston Martin, в результате мужчина потерял управление и врезался в отбойник. Прибывшие на место медики констатировали смерть бизнесмена», — рассказали в оперслужбах. Информацию передает ТАСС. Белюскин был индивидуальным предпринимателем и руководил компанией «Скат».

Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи торгового центра «Авиапарк» в Москве, погибли два человека. На Ходынском бульваре мотоцикл столкнулся с электроскутером, который, по данным, опубликованным прокуратурой в telegram-канале, использовался курьером службы доставки. После удара мотоцикл отбросило в сторону, где он врезался в уличный фонарь. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, его пассажиру также не удалось выжить, напоминает телеканал 360.