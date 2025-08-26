Бизнесмен Белюскин погиб за рулем автомобиля в Москве

Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи торгового центра «Авиапарк» в Москве, погибли два человека. На Ходынском бульваре мотоцикл столкнулся с электроскутером, который, по данным, опубликованным прокуратурой в telegram-канале, использовался курьером службы доставки. После удара мотоцикл отбросило в сторону, где он врезался в уличный фонарь. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, его пассажиру также не удалось выжить, напоминает телеканал 360.