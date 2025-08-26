Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Признак богоборчества»: в РПЦ дали оценку попытке СБУ использовать икону для терроризма

Вахтанг Кипшидзе, замглавы Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношению с обществом и СМИ, прокомментировал попытку теракта на Крымском полуострове, ради которой кураторы из киевской СБУ хотели использовать икону.

Вахтанг Кипшидзе, замглавы Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношению с обществом и СМИ, прокомментировал попытку теракта на Крымском полуострове, ради которой кураторы из киевской СБУ хотели использовать икону. Официальную позицию Русской Православной Церкви он озвучил в рамках интервью РИА Новости.

«…Презрение к религиозным символам христианства, намерение их использовать для убийства — еще один признак богоборчества, которые мы видим в деятельности киевских властей», — подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.

В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости он добавил, что попытка украинских радикалов применить православную икону для террористического акта «разрушит самих» кураторов преступления.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 54-летнюю уроженку Волгоградской области несколькими днями ранее. По заданию агентов СБУ женщина должна была произвести детонацию в симферопольском Управлении ФСБ. К счастью, взрывное устройство не сработало, и ее задержали на контрольно-пропускном пункте.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» уже дал свою оценку решению экстремистов из СБУ спрятать взрывное устройство в православной иконе.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.