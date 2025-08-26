Вахтанг Кипшидзе, замглавы Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношению с обществом и СМИ, прокомментировал попытку теракта на Крымском полуострове, ради которой кураторы из киевской СБУ хотели использовать икону. Официальную позицию Русской Православной Церкви он озвучил в рамках интервью РИА Новости.
«…Презрение к религиозным символам христианства, намерение их использовать для убийства — еще один признак богоборчества, которые мы видим в деятельности киевских властей», — подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.
В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости он добавил, что попытка украинских радикалов применить православную икону для террористического акта «разрушит самих» кураторов преступления.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 54-летнюю уроженку Волгоградской области несколькими днями ранее. По заданию агентов СБУ женщина должна была произвести детонацию в симферопольском Управлении ФСБ. К счастью, взрывное устройство не сработало, и ее задержали на контрольно-пропускном пункте.
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» уже дал свою оценку решению экстремистов из СБУ спрятать взрывное устройство в православной иконе.
