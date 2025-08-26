Ричмонд
На Камчатке местные жители остались без воды из-за аварии

В Усть-Камчатске произошло полное прекращение подачи воды из-за окончательного разрыва трубопровода в районе протоки Озерной. Как сообщил глава муниципального округа Олег Бондаренко, авария произошла в 8:00 по местному времени (23:00 мск), что привело к остановке работы станции водоподготовки первого подъёма.

Источник: Life.ru

По данным властей, с 7:00 до 9:00 местного времени запасов воды в расходных ёмкостях хватало для снабжения населённых пунктов, однако сейчас подача полностью прекращена. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС с участием краевых властей, мобилизована техника из посёлка Ключи и привлечены ресурсы местных рыбопромышленных предприятий для организации подвоза технической воды населению.

Ожидается прибытие специалистов КГУП «Камчатский водоканал» и ФГБУ «Морспасслужба» для экстренного устранения аварии. Особое внимание уделяется помощи маломобильным группам населения — актуализируются списки для приоритетного обеспечения водой.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о возможных сроках возобновления подачи воды из Днепра в Северо-Крымский канал. По его словам, полное восстановление подачи воды может состояться без необходимости восстановления разрушенной ВСУ плотины Каховского водохранилища. Это станет возможным после завершения специальной военной операции.