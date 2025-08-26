На Камчатке местные жители остались без воды из-за аварии

По данным властей, с 7:00 до 9:00 местного времени запасов воды в расходных ёмкостях хватало для снабжения населённых пунктов, однако сейчас подача полностью прекращена. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС с участием краевых властей, мобилизована техника из посёлка Ключи и привлечены ресурсы местных рыбопромышленных предприятий для организации подвоза технической воды населению.