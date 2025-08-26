«Я убежден, что мама жива»: сын застрявшей на пике Победы альпинистки попросил помощи в поиске

Михаил Наговицин, сын российской альпинистки Натальи, оказавшейся в затруднительном положении на пике Победы, обратился с просьбой содействовать в организации аэросъемки с помощью беспилотников в районе последнего известного местонахождения его матери.
«На видео отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал Михаил в соцсетях.
Наговицин подчеркнул, что Наталья является опытной альпинисткой со вторым спортивным разрядом, отличающейся крепким здоровьем и отличной физической подготовкой. По его убеждению, именно эти качества позволяют ей сохранять жизнь в текущей экстремальной ситуации.
Кроме того, он отметил, что метеоусловия, пригодные для проведения операции, сохранятся только в течение 48 часов. По истечении этого срока спасательная миссия может быть сорвана.
