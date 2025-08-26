Генпрокуратура требует признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»

Денис Штенгелов ранее был одним из собственников кемеровского комплекса «Зимняя вишня», который стал известен после пожара в 2018 году, унесшего жизни 60 человек. С 2008 года он живет в Австралии. В прошлом году Forbes оценил его состояние в $1,3 млрд.