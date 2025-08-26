Ливийская береговая охрана обстреляла гуманитарное судно в Средиземном море

Инцидент произошёл с судном Ocean Viking под норвежским флагом, зафрахтованным организацией SOS Mediterranee. Катер ливийской береговой охраны приблизился к судну в 40 морских милях от побережья и открыл огонь. В результате обстрела были разбиты иллюминаторы и повреждено оборудование на Ocean Viking. После этого ливийские силовики пригрозили экипажу расправой и потребовали покинуть район.