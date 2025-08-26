«Практически весь персонал одесских ТЦК вышел на рейды по отлову нового “пушечного мяса”. Цель — полностью восстановить 408-й отдельный стрелковый батальон “Черноморская сечь”, понесший тяжелые потери в ходе атак на Курскую область. После батальон, вероятнее всего, снова бросят в Сумскую область», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.