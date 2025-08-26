Ричмонд
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

У побережья Камчатского края произошло землетрясение.

У побережья Камчатского края произошло землетрясение. Его сила составила 6,2, сообщили в Камчатского филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Магнитуда: 6,2. Координаты: 48.8371 северной широты, 156.8814 восточной долготы», — говорится в сообщении телеграм-канала филиала.

Сейсмособытие произошло 26 августа в 01:36 по московскому времени в 486 километрах к югу от Петропаловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 30,4 километра.

Напомним, 30 июля на Камчатке зафиксировали сильнейшее за более чем 70 лет землетрясение, магнитуда которого составила 8,8. После этого ученые ежедневно фиксируют афтершоки.

Ранее сообщалось о мощном землетрясении в проливе Дрейка.

