Бизнесмен Сергей Белюскин погиб за рулём автомобиля

По предварительным данным, Белюскин врезался в отбойник на мосту, почувствовав себя плохо.

Источник: Аргументы и факты

Бизнесмен Сергей Белюскин скончался, находясь за рулём автомобиля Aston Martin, на котором врезался в отбойник на Живописном мосту на западе Москвы, сообщили журналистам в оперативных службах.

По предварительным данным, столкновение произошло после того, как предприниматель почувствовал себя плохо.

«Предварительно, 57-летнему Белюскину стало плохо с сердцем, когда он ехал за рулём Aston Martin, в результате мужчина потерял управление и врезался в отбойник», — сказал представитель оперативных служб, слова которого приводит ТАСС.

Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали, что он умер. Белюскин являлся индивидуальным предпринимателем и руководил компанией.

Напомним, в июле в Красноярске на 68-м году жизни скончался предприниматель Игорь Шиманский. Вероятной причиной смерти бизнесмена назывались проблемы с сердцем.