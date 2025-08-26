На Камчатке зарегистрированы 18 афтершоков, ощущались два из них

Учёные также зафиксировали активность вулкана Камбального, и туристам настоятельно рекомендуют не приближаться к нему. Активны и другие вулканы региона: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников. Жителей Камчатки и туристов предостерегают от приближения к ним.
В связи с текущей ситуацией дорога от мыса Левашова до посёлка Октябрьский в Усть-Большерецком округе остаётся закрытой. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации природного характера по решению главы региона, уточнили в МЧС.
Ранее Life.ru писал, что на Камчатке местные жители остались без воды из-за аварии. В Усть-Камчатске разорвался трубопровод в районе протоки Озерной. Сейчас людям привозят техническую воду.