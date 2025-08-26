Ричмонд
На Камчатке зарегистрированы 18 афтершоков, ощущались два из них

За последние сутки на Камчатке произошло 18 афтершоков магнитудой от 4,0 до 6,2. По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, подземные толчки ощущались в населённых пунктах дважды с силой до двух баллов.

Источник: Life.ru

Учёные также зафиксировали активность вулкана Камбального, и туристам настоятельно рекомендуют не приближаться к нему. Активны и другие вулканы региона: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников. Жителей Камчатки и туристов предостерегают от приближения к ним.

В связи с текущей ситуацией дорога от мыса Левашова до посёлка Октябрьский в Усть-Большерецком округе остаётся закрытой. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации природного характера по решению главы региона, уточнили в МЧС.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке местные жители остались без воды из-за аварии. В Усть-Камчатске разорвался трубопровод в районе протоки Озерной. Сейчас людям привозят техническую воду.

