На Камчатке зарегистрированы 18 афтершоков, ощущались два из них

Учёные также зафиксировали активность вулкана Камбального, и туристам настоятельно рекомендуют не приближаться к нему. Активны и другие вулканы региона: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников. Жителей Камчатки и туристов предостерегают от приближения к ним.