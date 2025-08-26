Чиновника в Приморье накажут за сброс сточных вод в озеро Ханка

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура завершила расследование по фактам загрязнения озера Ханка сточными водами. Поводом для проверки стала информация, размещённая в интернете, о поступлении в водоём неизвестной чёрной жидкости — по мнению местных жителей, это могли быть канализационные или химические отходы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
Как выяснилось, источником загрязнения стала грунтовая канава шириной около одного метра, протянувшаяся через село Камень-Рыболов. По ней в водоём регулярно стекают стоки с частных домов и других объектов, не подключённых к централизованной системе водоотведения. После мощных ливней 21 июня поток загрязнённых вод усилился и напрямую достиг озера.
Специалисты Росприроднадзора провели забор проб и обнаружили серьёзные превышения по нитрит-ионам — это прямое свидетельство загрязнения и возможной угрозы для экосистемы озера.
Администрация Ханкайского муниципального округа оказалась под прицелом надзорных органов: в отношении должностного лица, ответственного за водоотведение, возбуждено административное дело по статье 8.13 КоАП РФ о нарушении водоохранного режима. Кроме того, прокуратура выявила игнорирование решения суда, принятого ещё в 2023 году, об обязательной организации системы водоотведения. Местные власти и МУП «ЖКХ» до сих пор не приступили к выполнению предписаний.
Прокуратура объявила предостережения и взяла устранение нарушений под личный контроль.
Напомним, в Приморье проводится прокурорская проверка после появления информации о сливе сточных вод в морскую акваторию в районе посёлка Волчанец. Местные жители, отдыхавшие на побережье, зафиксировали загрязнение на видео, что стало поводом для внимания со стороны экологического надзора.