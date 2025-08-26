Чиновника в Приморье накажут за сброс сточных вод в озеро Ханка

Администрация Ханкайского муниципального округа оказалась под прицелом надзорных органов: в отношении должностного лица, ответственного за водоотведение, возбуждено административное дело по статье 8.13 КоАП РФ о нарушении водоохранного режима. Кроме того, прокуратура выявила игнорирование решения суда, принятого ещё в 2023 году, об обязательной организации системы водоотведения. Местные власти и МУП «ЖКХ» до сих пор не приступили к выполнению предписаний.