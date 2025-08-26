Ричмонд
Сын альпинистки Наговицыной запросил съёмку пика Победы с дрона

Сын альпинистки Натальи Наговицыной, находящейся на пике Победы (Киргизия), направил официальные обращения к Генеральному прокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Кыргызстане Сергею Вакунову с призывом организовать спасение его матери. В посте в соцсети «ВКонтакте» молодой человек подчеркнул, что его мать — опытная альпинистка со вторым спортивным разрядом — остаётся в сознании спустя неделю после трагедии, что подтверждают записи с дрона.

Съёмки пика Победы с дрона спустя 7 дней после потери связи с Натальей Наговицыной. Видео © VK / Михаил Наговицин.

Он акцентировал, что благоприятное окно для спасательной операции ограничено ближайшими 48 часами из-за ухудшения погодных условий после этого периода. Сын Наговицыной предложил провести аэровидеосъёмку района пика с помощью дронов для подтверждения того, что женщина жива, а затем немедленно начать эвакуацию.

Ранее спасатели заявляли, что шансы найти альпинистку живой близки к нулю, а тело итальянского альпиниста, пытавшегося ей помочь, уже обнаружено на несколько сотен метров ниже. Ситуацию осложняют экстремальная высота (7000 м), низкие температуры и технические сложности доступа к месту трагедии.

