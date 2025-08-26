Сын альпинистки Наговицыной запросил съёмку пика Победы с дрона

Сын альпинистки Натальи Наговицыной, находящейся на пике Победы (Киргизия), направил официальные обращения к Генеральному прокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Кыргызстане Сергею Вакунову с призывом организовать спасение его матери. В посте в соцсети «ВКонтакте» молодой человек подчеркнул, что его мать — опытная альпинистка со вторым спортивным разрядом — остаётся в сознании спустя неделю после трагедии, что подтверждают записи с дрона.