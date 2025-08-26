Ричмонд
Генпрокуратура намеревается включить в реестр экстремистов экс-совладельца «Зимней вишни»

Сотрудники Генеральной прокуратуры России подали иск о признании экстремистом бывшего партнера владельца торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня».

Сотрудники Генеральной прокуратуры России подали иск о признании экстремистом бывшего партнера владельца торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня». Подробности приводит ТАСС со ссылкой на соответствующие документы инстанции.

«Согласно материалам картотеки судов общей юрисдикции, дело было зарегистрировано 22 августа», — указали в информагентстве.

По данным ТАСС, Генпрокуратура добивается от Тверского районного суда столицы включения в реестр экстремистов экс-совладельца «Зимней вишни» Дениса Штенгелова. Также соответствующий статус может получить и Николай Штенгелов, отец бизнесмена.

Стоит отметить, что это не единственная новость за это лето, связанная с кемеровским ТРК «Зимняя вишня». В июле стало известно, что скончался сотрудник МЧС, осужденный за халатность во время спасения оказавшихся в горящем кинозале людей.

